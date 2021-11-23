Роналду установил очередной рекорд Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов по числу победных голов в одном сезоне.

Форвард отличился в поединке 5-го тура группового этапа против "Вильярреала" (2:0) на 78-й минуте встречи и этот гол стал для него третьим, забитым в последние 15 минут. Ранее форвард забивал в концовках матчей с "Вильярреалом" (95-я минута, 2-й тур, 2:1) и "Аталантой" (81-я минута, 3-й тур, 3:2).

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 15 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Роналду 17-й сезон подряд забил не менее 10 голов за клуб. | http://soccernews.ru