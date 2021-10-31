Роналду установил очередной рекорд в АПЛ

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Роналду установил очередной рекорд в АПЛФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отметился голевым ударом и ассистом в игре АПЛ против "Тоттенхэма" (3:0).

Роналду сделал это в 36 лет и 267 дней и благодаря этому стал самым возрастным футболистом за последние 7 лет, который сделал гол+пас в матче АПЛ.

Прошлым таким игроком был Дидье Дрогба, который в декабре 2014-го забил и отдал голевую передачу за "Челси" в матче с тем же "Тоттенхэмом" (3:0), когда ему также было 36 лет и 267 дней.

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