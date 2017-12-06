Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду установил очередной рекорд в Лиге Чемпионов.

Так, португалец, отметившийся сегодня результативным ударом в матче против дортмундской "Боруссии", стал первым игроком в истории самого престижного клубного европейского турнира, который отличился забитыми мячами во всех шести матчах группового этапа.

Напомним, также Роналду повторил достижение Месси. | soccernews.ru