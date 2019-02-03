Роналду установил очередной рекорд в Серии А
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 2 гола в ворота "Пармы" (3:3) в 22-м туре серии А.
Футболист отметился 17 голами в 22 матчах чемпионата Италии.
За последние 13 лет такой результат показывал только Давид Трезеге в сезоне-2005/06 (18 голов в 22 турах).
13 лет назад "Ювентус" стал чемпионом, набрав 91 очко, однако после скандала Кальчополи титул отдали "Интеру".
"Ювентус" занимает 1 место в турнирной таблице, опережая "Наполи" на 9 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|22
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|22
|9