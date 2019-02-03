Роналду установил очередной рекорд в Серии А

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Роналду установил очередной рекорд в Серии А

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 2 гола в ворота "Пармы" (3:3) в 22-м туре серии А.

Футболист отметился 17 голами в 22 матчах чемпионата Италии.

За последние 13 лет такой результат показывал только Давид Трезеге в сезоне-2005/06 (18 голов в 22 турах).

13 лет назад "Ювентус" стал чемпионом, набрав 91 очко, однако после скандала Кальчополи титул отдали "Интеру".

"Ювентус" занимает 1 место в турнирной таблице, опережая "Наполи" на 9 очков.

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