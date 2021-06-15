Роналду установил рекорд чемпионатов Европы

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который сыграл на пяти чемпионатах Европы.

Впервые португалец сыграл на Евро в 2004 году в возрасте 19 лет. Затем форвард принимал участие в континентальных первенствах в Евро в 2008, 2012 и 2016 годах.

36-летний Роналду забил девять голов на чемпионатах Европы и по этому показателю делит 1-2 места с французом Мишелем Платини.

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