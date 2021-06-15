Роналду установил рекорд чемпионатов Европы
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который сыграл на пяти чемпионатах Европы.
Впервые португалец сыграл на Евро в 2004 году в возрасте 19 лет. Затем форвард принимал участие в континентальных первенствах в Евро в 2008, 2012 и 2016 годах.
36-летний Роналду забил девять голов на чемпионатах Европы и по этому показателю делит 1-2 места с французом Мишелем Платини.
Не пропустите: Роналду демонстративно убрал бутылки Coca-Cola на пресс-конференции. | http://soccernews.ru
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Мать Криштиану Роналду спрогнозировала итог матча сборной Португалии против Венгрии на Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14