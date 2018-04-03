Роналду установил рекорд для четвертьфиналов Лиги Чемпионов
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду установил рекорд для четвертьфиналов Лиги Чемпионов.
Так, сегодняшний гол в ворота туринского "Ювентуса" стал для 33-летнего бомбардира уже 21-м, забитым в рамках 1/4 финала турнира. Больше него на этой стадии не забивал ни один игрок в истории ЛЧ.
Напомним, гол "Ювентусу" стал самым быстрым для Роналду в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru
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