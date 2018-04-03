Роналду установил рекорд для четвертьфиналов Лиги Чемпионов

Теги реал мадридкриштиану роналдуювентус

Роналду установил рекорд для четвертьфиналов Лиги ЧемпионовФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду установил рекорд для четвертьфиналов Лиги Чемпионов.

Так, сегодняшний гол в ворота туринского "Ювентуса" стал для 33-летнего бомбардира уже 21-м, забитым в рамках 1/4 финала турнира. Больше него на этой стадии не забивал ни один игрок в истории ЛЧ.

Напомним, гол "Ювентусу" стал самым быстрым для Роналду в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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