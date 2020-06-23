Роналду установил рекорд Серии А

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Роналду установил рекорд Серии А

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в очередной раз стал рекордсменом чемпионата Италии.

Сообщается, что 35-летний нападающий "старой синьоры" теперь является лучшим бомбардиром Серии А среди португальцев.

Гол Роналду в ворота "Болоньи" стал для него 43-м в Кальчо. Он обошёл бывшего полузащитника "Милана" и "Фиорентины" Руя Кошту (42), в активе которого 42 забитых мяча в итальянском первенстве.

Стоит отметить, что Кошта играл на Апеннинах с 1994 по 2006 год. Роналду перебрался в "Ювентус" два года назад.

Не пропустите: Роналду не забивал за "Ювентус" только в одном месяце. | http://soccernews.ru
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