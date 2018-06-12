Роналду установил рекорд сезона 2017/2018 в Ла Лиге

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду установил рекорд сезона 2017/2018 в испанской Ла Лиге.

Так, 33-летний нападающий нанес рекордное количество ударов по воротам соперника в одной игре. Установил это достижение португалец в матче 5-го тура против севильского "Бетиса". Несмотря на рекордное количество нанесенных ударов, забить Роналду в том поединке так и не смог.

Напомним, к Роналду проявили интерес пять клубов. | soccernews.ru