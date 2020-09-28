Роналду установил рекорд топ-5 лиг Европы

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Роналду установил рекорд топ-5 лиг Европы

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил два гола в игре против "Ромы" (2:2).

Как сообщает Opta Sports, португалец забил 449-й и 450-й голы в рамках топ-5 лиг Европы. Это лучший показатель за всю историю.

Отмечается, что Роналду забил 84 гола за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ, 311 голов за "Реал" в Примере и 55 голов за "Ювентус" в Серии А.

Стоит напомнить, что Роналду играет в топ-5 лигах с 2003 года.

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