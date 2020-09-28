Роналду установил рекорд топ-5 лиг Европы
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил два гола в игре против "Ромы" (2:2).
Как сообщает Opta Sports, португалец забил 449-й и 450-й голы в рамках топ-5 лиг Европы. Это лучший показатель за всю историю.
Отмечается, что Роналду забил 84 гола за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ, 311 голов за "Реал" в Примере и 55 голов за "Ювентус" в Серии А.
Стоит напомнить, что Роналду играет в топ-5 лигах с 2003 года.
Читайте также: Дубль Роналду помог "Ювентусу" избежать поражения от "Ромы". | http://soccernews.ru
главное
-
Фати и Месси принесли "Барселоне" разгромную победу над "Вильярреалом"
-
Дубль Роналду помог "Ювентусу" избежать поражения от "Ромы"
-
"Локомотив" переиграл ЦСКА в московском дерби
-
Хет-трик Варди помог "Лестеру" разгромить "Манчестер Сити"
-
"Барселона" отклонила крупное предложение по Фати. Возможно, оно поступило от "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 сентября
-
Роналду установил рекорд топ-5 лиг Европы
-
Месси стал четвертым футболистом в истории, забившим в 17 сезонах Примеры кряду
-
"Челси" назвал "Эвертону" стоимость Зума
-
Николич: "Локомотив" заслужил эти три очка"
-
ПСЖ не испытал проблем в матче с "Реймсом"
-
Фати и Месси принесли "Барселоне" разгромную победу над "Вильярреалом"
-
Дубль Роналду помог "Ювентусу" избежать поражения от "Ромы"
-
Диего Коста оценил дебют Луиса Суареса в "Атлетико"
-
Слуцкий сравнялся с Бердыевым по количеству побед в РПЛ
-
Гончаренко высказался о поражении от "Локомотива"
-
"Вест Хэм" уверенно разобрался с "Вулверхэмптоном"
-
Гвардиола прокомментировал поражение от "Лестера"
-
Обамеянг рассказал, почему остался в "Арсенале"
-
1
Клуб Гвардиолы впервые в его карьере пропустил пять голов за игру
-
Азмун поделился информацией о своей травме
-
Луис Суарес поделился эмоциями после дебюта в "Атлетико"
-
"Севилья" добыла выездную победу над "Кадисом", "Сельта" сыграла вничью с "Вальядолидом"
-
"Фрайбург" и "Вольфсбург" не выявили победителя в матче Бундеслиги
-
"Милан" и "Наполи" добыли победы в матчах Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17