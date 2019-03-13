Роналду установил рекорд в клубных турнирах УЕФА

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал рекордсменом в очередной раз. Игрок стал первым, кому удалось забить 125 голов в клубных турнирах УЕФА.

Португалец забил гол на 27-й минуте в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Атлетико". Впервые Роналду забил в еврокубках в сезоне-2005/06. На тот момент он выступал за "Манчестер Юнайтед".

С того момента Ронаду принял участие в 176 матчах под эгидой УЕФА.

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