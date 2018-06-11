Роналду установил сроки, когда он определится с будущим

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиан уРоналду установил сроки, когда он определится со своим будущим.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард "сливочных" намерен обсудить вопрос о продлении контракта с королевским клубом уже по окончанию Чемпионата Мира в России. Если он не достигнет соглашения с руководством "Реала" по новому соглашению, он будет готов до начала августа найти себе новый клуб.

Напомним, Роналду хочет, чтобы "Реал" возглавил бывший тренер "Спартака". | soccernews.ru