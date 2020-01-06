Роналду установил уникальный рекорд

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым игроком, который за последние 18 лет забивает голы в одном из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Голевая серия португальца началась в 2003 году и продолжилась в 2020. Стоит отметить, что похожего достижения могут достичь полузащитник Хоакин Санчес ("Бетис") и нападающий Клаудио Писарро ("Вердер").

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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