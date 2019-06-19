Роналду устроил прогулку на вертолете с сыном и девушкой

Теги ювентускриштиану роналду

Роналду устроил прогулку на вертолете с сыном и девушкой

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокатился на вертолете вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и старшим сыном Криштиану-младшим.

В данный момент футболист находится в отпуске и в этот раз выбрал воздушную прогулку.

В минувшем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Погба сделал выбор между "Реалом" и "Ювентусом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ назвал цену на Неймара

ПСЖ назвал цену на Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов