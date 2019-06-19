Роналду устроил прогулку на вертолете с сыном и девушкой

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокатился на вертолете вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и старшим сыном Криштиану-младшим.

В данный момент футболист находится в отпуске и в этот раз выбрал воздушную прогулку.

В минувшем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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