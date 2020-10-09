Роналду устроил скандал в "Ювентусе" перед отъездом в сборную Португалии

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Роналду устроил скандал в "Ювентусе" перед отъездом в сборную Португалии

СМИ узнали о конфликте, который произошёл в расположении "Ювентуса" на прошлых выходных.

После несостоявшегося матча с "Наполи" всех футболистов "старой синьоры" отправили на карантин из-за заражения двух сотрудников клуба коронавирусом.

Однако нападающий Криштиану Роналду отказался соблюдать изоляцию в отеле, поскольку из-за этого мог пропустить товарищеский матч между сборными Португалии и Испании.

В итоге звёздный форвард поговорил на повышенных тонах с руководителями "Ювентуса" и уехал домой.

Позднее примеру Роналду последовали Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Данило, Родриго Бентанкур и Мерих Демирал.

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