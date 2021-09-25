Роналду уступил Бруну Фернандешу право удара со штрафного в матче с "Астон Виллой"

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Роналду уступил Бруну Фернандешу право удара со штрафного в матче с "Астон Виллой"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду принял неожиданное решение в начале игры 6-го тура АПЛ против "Астон Виллы".

"Красные дьяволы" заработали штрафной удар недалеко от ворот соперника, однако португалец не взялся пробивать его.

36-летний Роналду уступил право исполнить стандарт своему соотечественнику Бруну Фернандешу, который попал в стенку.

Напомним, что после возвращения в "МЮ" форвард забил 4 гола в 3 матчах.

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