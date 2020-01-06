Роналду увеличил отрыв от Месси по числу хет-триков за карьеру

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил три гола в матче 18-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (4:0) и увеличил отрыв от аргентинского форврада "Барселоны" Лионеля Месси по числу хет-триков за карьеру.

Португалец сделал 56-й хет-трик и опережает Месси, который отметился данным показателем 53 раза.

Роналду впервые в карьере забил три мяча за один матч в составе "Ювентуса" в Серии А.

Впрочем, по общему числу голов за клубную карьеру Месси по-прежнему опережает Роналду - 618 голов против 616.

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