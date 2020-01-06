Роналду увеличил отрыв от Месси по числу хет-триков за карьеру

1 Теги криштиану роналдулионель мессиювентусбарселонастатистика

Роналду увеличил отрыв от Месси по числу хет-триков за карьеру

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил три гола в матче 18-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (4:0) и увеличил отрыв от аргентинского форврада "Барселоны" Лионеля Месси по числу хет-триков за карьеру.

Португалец сделал 56-й хет-трик и опережает Месси, который отметился данным показателем 53 раза.

Роналду впервые в карьере забил три мяча за один матч в составе "Ювентуса" в Серии А.

Впрочем, по общему числу голов за клубную карьеру Месси по-прежнему опережает Роналду - 618 голов против 616.

Не пропустите: 5 рекордов, которые Криштиану Роналду может побить уже в 2020 году. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Автор,в матче с Атлетико Роналду хет-рик не делал?

Ответить

главное

Роналду установил уникальный рекорд

Роналду установил уникальный рекорд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов