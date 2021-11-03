Роналду увеличил отрыв от Месси в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду увеличил отрыв от преследователей в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Роналду отметился дублем в матче 4-го тура группового этапа с "Аталантой" (2:2) и на его счету стало 139 голов. Таким образом, португалец на 15 голов опережает ближайшего преследователя форварда ПСЖ Лионеля Месси (123).

Стоит отметить, что занимающий третье место Роберт Левандовски из "Баварии" забил 81 гол.

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