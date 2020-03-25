Роналду уйдет из "Ювентуса"? Итальянские СМИ говорят, что португалец недоволен эпидемиологической ситуацией в Италии и возможным урезанием зарплат!

Роналду не желает терять треть зарплаты! Именно столько у него может отнять коронавирус, который обрушивает не только мировые экономики, но и топовые клубы Италии. До недавнего времени "Юве" всеми силами хотел задержать игрока, который не только много забивает, но и приносит своим командам миллионы за пределами поля. Однако сейчас ситуация в Кальчо, как и во всей стране, значительно ухудшилась. Зато, как сообщает испанский таблоид Diario Gol, принять условия 35-летнего Криштиану не прочь "Пари Сен-Жермен". Французский клуб готов платить португальцу не менее 31 млн евро зарплаты чистыми, несмотря на финансовые кризисы и эпидемии. У парижан есть свой козырь. Четвертьфиналисты Лиги Чемпионов 2020 готовы избавиться скандального Неймара уже в ближайшее время, если бразилец и "Барселона" решатся пойти на примирение и сойдутся на цене 150 млн евро. ПСЖ положительно воспринял бы новую звездную парочку в атаке – Роналду и Мбаппе должны вести клуб к новым европейским вершинам. Агент Криштиану Жорже Мендеш имеет прекрасные контакты с руководством французского гранда, который в новых условиях остается одним из немногих, кто способен дать Роналду то, в чем он нуждается.



Экс-лидер "Реала" ждет последний большой вызов в карьере – 53 гола и 14 ассистов за 75 матчей в составе "Юве" доказывают его качество, неподвластное времени. Еще одним вариантом для него испанские журналисты называют "Манчестер Юнайтед", где предлагают финальный контракт на 3 года, что очень импонирует агенту Мендешу. Мол, КР7 мог бы вернуть утраченный блеск бывшей команде. Однако для этого "красные дьяволы" обязаны выполнить одно условие – квалифицироваться в Лигу Чемпионов на следующий сезон. До вынужденной паузы манкунианцы занимали пятое место в АПЛ, но дисквалификация "Манчестер Сити" из еврокубков открывает путь в главный клубный турнир. Что в этой ситуации настораживает, так это плохая репутация издания Diario Gol, инсайды которого не часто воплощались в жизнь. Впрочем, вариант с трансфером Роналду вполне реален. Италию поглотил хаос годами невиданной эпидемии, а 3 игрока "Ювентуса" заболели на коронавирус. Криштиану еще раньше "убежал" на родину, отбывая свой карантин на родном острове Мадейра. Даже если Италия преодолеет недуг, а Серия "А" восстановится в ближайшие месяцы (вероятность этого крайне мала), потери клубов колоссальные, и они уже не могут позволить себе платить бешеные деньги по контрактам. Пошел бы Кришти на уменьшение оклада в подобных форс-мажорных обстоятельствах?



Если бы был таким же счастливым, как в "Реале", то возможно. Однако различные СМИ неоднократно рассказывали, что он не совсем доволен "Ювентусом". Сами туринцы охотно продолжили бы соглашение с игроком, который за 1 день в 2018 году принес почти столько же на продаже футболок (520 тыс., десятки миллионов евро), сколько все остальные за предыдущий сезон (850 тыс.). Однако времена серьезно изменились. Роналду должен стать одной из крупнейших жертв массового урезания зарплат в Серии "А", а отказываться от десятка миллионов евро, когда тебя и так существенно опережает Месси, не хочется. Отметим, что кроме Неймара, трансферу Криша могла бы помочь еще одна многоходовка. Главный тренер ПСЖ Тухель уже сообщил руководству, что не желает продолжать сотрудничество с арендованным Икарди. Если форвард вернется в "Интер", то с большой вероятностью продаст бомбардира ориентировочно за 70 млн евро в "Ювентус". Поэтому туринцы получили бы неплохую замену своим форвардам (среди прочего, ожидают ухода еще и Гонсало Игуаина).



Напомним, что Италия больше всех в Европе страдает от коронавируса – 64 тыс. зараженных, более 6000 смертей. В той же Франции ситуация также непростая, но цифры не столь мрачные (20 тыс. пострадавших, более 800 летальных случаев). Болезнь дошла и до Португалии (23 смерти, 2000 инфицированных). Сам Роналду дважды сдал тест на коронавирус COVID-19, но в обоих случаях заболевания не обнаружили.