Роналду уже начал подготовку к новому сезону

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду уже начал подготовку к новому сезонуФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду уже начал подготовку к новому сезону, информирует Daily Mail.

Так, ведущий бомбардир королевского клуба, все еще находясь в отпуске, полным ходом работает в тренажерном зале и делает регулярные пробежки на свежем воздухе. Уже в ближайшее время он прибудет в расположение своего клуба, дабы присоединиться к своим партнерам по команде.

Напомним, Роналду грозит семь лет тюрьмы. | soccernews.ru

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