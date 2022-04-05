"Роналду уже не тот". Руни прошелся по португальцу

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Главный тренер "Дерби Каунти", а также легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился мнением о возвращении Криштиану Роналду в английский клуб.

"Сработало ли возвращение Роналду? Ну, сейчас нельзя сказать "нет". Он забивал важные голы в Лиге чемпионов на старте сезона, сделал хет-трик с "Тоттенхэмом".

Однако я думаю, если смотреть в будущее клуба, нужно опираться на более молодых, голодных игроков, чтобы поднять "Манчестер Юнайтед" в следующие два-три года.

Очевидно, Криштиану уже не тот игрок, каким был в прежние годы. Это случается, таков футбол. Да, он способен забивать, но в остальном команде нужно больше, нужны молодые, голодные игроки", – сказал Руни.

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