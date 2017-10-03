Роналду: "В 15 лет я сказал своим друзьям из команды, что стану лучшим игроком в мире"

Действующий обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду рассказал интересную историю из своего детства.

" Когда мне было 15 лет, я обратился к некоторым из моих товарищей по команде во время тренировки. Я помню очень хорошо этот момент. Я сказал им: "Когда-нибудь я буду лучшим в мире". Они смеялись над моими словами. Тогда я даже не был в первой команде "Спортинга", но у меня была эта вера. Я действительно держал это в уме ", - приводит слова 32-летнего нападающего ThePlayersTribune.

Напомним, Роналду назвал свою главную цель в футболе. | soccernews.ru