Роналду: "В 15 лет я сказал своим друзьям из команды, что стану лучшим игроком в мире"

Теги криштиану роналду

Роналду: "В 15 лет я сказал своим друзьям из команды, что стану лучшим игроком в мире"Действующий обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду рассказал интересную историю из своего детства.

"Когда мне было 15 лет, я обратился к некоторым из моих товарищей по команде во время тренировки. Я помню очень хорошо этот момент. Я сказал им: "Когда-нибудь я буду лучшим в мире". Они смеялись над моими словами. Тогда я даже не был в первой команде "Спортинга", но у меня была эта вера. Я действительно держал это в уме", - приводит слова 32-летнего нападающего ThePlayersTribune.

Напомним, Роналду назвал свою главную цель в футболе. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Обманул друзей.

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Дэн

Главное продолжай верить, возможно однажды ты и впрямь им станешь)

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