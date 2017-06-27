Роналду в четвертый раз станет отцом

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Роналду в четвертый раз станет отцомФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду в четвертый раз станет отцом, информирует The Sun.

По сведениям издания, подруга португальского бомбардира Джорджина Родригес находится на пятом месяце беременности. В октябре пара ожидает появления на свет девочки. По этому поводу, источник, приближенный к футболисту, сообщил: "Они очень довольны тем, что у них будет ребенок. Все в семье Роналду обожают Джорджину и довольны этими отношениями".

Отметим, что 8 июня суррогатная мать родила Роналду близнецов - Матео и Еву.

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