Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду в четвертый раз станет отцом, информирует The Sun.

По сведениям издания, подруга португальского бомбардира Джорджина Родригес находится на пятом месяце беременности. В октябре пара ожидает появления на свет девочки. По этому поводу, источник, приближенный к футболисту, сообщил: "Они очень довольны тем, что у них будет ребенок. Все в семье Роналду обожают Джорджину и довольны этими отношениями".

Отметим, что 8 июня суррогатная мать родила Роналду близнецов - Матео и Еву.

Не пропустите: Видаль назвал Роналду "хитрожопым". | soccernews.ru