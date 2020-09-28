Роналду в четвёртый раз в карьере забил в двух стартовых турах чемпионата

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду ударно начал новый сезон Серии А.

35-летний футболист забил в двух стартовых турах чемпионата Италии: сначала один гол "Сампдории" (3:0), а затем - два "Роме" (2:2).

Как сообщает Opta, подобное произошло в четвёртый раз в карьере звёздного португальца.

Ранее Роналду забивал в двух стартовых турах чемпионата в 2009, 2011 и 2014 году в составе мадридского "Реала".

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