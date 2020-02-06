Роналду: "В детстве думал, что в 35 лет я буду ловить рыбу на Мадейре"
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, каким представлял своё будущее, когда был маленьким.
"В детстве думал, что в 35 лет я буду ловить рыбу на Мадейре. Но не с дорогой удочкой, а с ниткой, намотанной на палец. Мне и в голову не могло прийти, что я буду выступать в таких клубах и выиграю столько трофеев", - цитирует звёздного португальца A Bola.
Также Роналду высказался о шансах "Ювентуса" побороться за победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.
"Шестой финал ЛЧ возможен. Играя в "Ювентусе", я ещё получу шанс взять этот титул. Мы знаем, что это сложный турнир, исход которого зависит от многих факторов, но я думаю, что мы можем добиться победы, потому что у нас хорошая команда. Мы будем двигаться шаг за шагом", - добавил нападающий.
Роналду в течение карьеры выиграл 29 трофеев, в том числе 5 кубков Лиги Чемпионов и 2 титула со сборной.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|22
|50
|4
|Аталанта
|22
|39
|5
|Рома
|22
|39
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|22
|32
|9
|Хеллас Верона
|22
|31
|10
|Наполи
|22
|30
|11
|Болонья
|22
|30
|12
|Торино
|22
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|22
|20
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15