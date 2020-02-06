Роналду: "В детстве думал, что в 35 лет я буду ловить рыбу на Мадейре"

Теги ювентускриштиану роналдупортугалия

Роналду: "В детстве думал, что в 35 лет я буду ловить рыбу на Мадейре"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, каким представлял своё будущее, когда был маленьким.

"В детстве думал, что в 35 лет я буду ловить рыбу на Мадейре. Но не с дорогой удочкой, а с ниткой, намотанной на палец. Мне и в голову не могло прийти, что я буду выступать в таких клубах и выиграю столько трофеев", - цитирует звёздного португальца A Bola.

Также Роналду высказался о шансах "Ювентуса" побороться за победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

"Шестой финал ЛЧ возможен. Играя в "Ювентусе", я ещё получу шанс взять этот титул. Мы знаем, что это сложный турнир, исход которого зависит от многих факторов, но я думаю, что мы можем добиться победы, потому что у нас хорошая команда. Мы будем двигаться шаг за шагом", - добавил нападающий.

Роналду в течение карьеры выиграл 29 трофеев, в том числе 5 кубков Лиги Чемпионов и 2 титула со сборной.

Не пропустите: Роналду показал праздничный торт со своего 35-летия. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

WADA опубликовала заявление о недопуске сборной России на ЧМ-2022

WADA опубликовала заявление о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 22 54
2 Интер Милан Интер Милан 22 51
3 Лацио Лацио 22 50
4 Аталанта Аталанта 22 39
5 Рома Рома 22 39
6 Кальяри Кальяри 22 32
7 Парма Парма 22 32
8 Милан Милан 22 32
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 22 31
10 Наполи Наполи 22 30
11 Болонья Болонья 22 30
12 Торино Торино 22 27
13 Сассуоло Сассуоло 22 26
14 Фиорентина Фиорентина 22 25
15 Удинезе Удинезе 22 24
16 Сампдория Сампдория 22 20
17 Лечче Лечче 22 19
18 Дженоа Дженоа 22 16
19 Брешия Брешия 22 15
20 СПАЛ СПАЛ 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов