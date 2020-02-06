Роналду: "В детстве думал, что в 35 лет я буду ловить рыбу на Мадейре"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, каким представлял своё будущее, когда был маленьким.

"В детстве думал, что в 35 лет я буду ловить рыбу на Мадейре. Но не с дорогой удочкой, а с ниткой, намотанной на палец. Мне и в голову не могло прийти, что я буду выступать в таких клубах и выиграю столько трофеев", - цитирует звёздного португальца A Bola.

Также Роналду высказался о шансах "Ювентуса" побороться за победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

"Шестой финал ЛЧ возможен. Играя в "Ювентусе", я ещё получу шанс взять этот титул. Мы знаем, что это сложный турнир, исход которого зависит от многих факторов, но я думаю, что мы можем добиться победы, потому что у нас хорошая команда. Мы будем двигаться шаг за шагом", - добавил нападающий.

Роналду в течение карьеры выиграл 29 трофеев, в том числе 5 кубков Лиги Чемпионов и 2 титула со сборной.

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