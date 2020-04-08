Роналду в инстаграме показал, как тренируется с возлюбленной

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду показал одну из своих тренировок в домашних условиях. Футболист поработал над скоростью вместе с невестой Джорджиной Родригес.

Видео занятия португалец выложил в своем инстаграме с подписью "Мой прекрасный партнер по тренировке".

Напомним, из-за пандемии коронавируса почти все футбольные соревнования отменены. Игроки занимаются дома по индивидуальным программам.

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