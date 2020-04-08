Роналду в инстаграме показал, как тренируется с возлюбленной
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду показал одну из своих тренировок в домашних условиях. Футболист поработал над скоростью вместе с невестой Джорджиной Родригес.
Видео занятия португалец выложил в своем инстаграме с подписью "Мой прекрасный партнер по тренировке".
Напомним, из-за пандемии коронавируса почти все футбольные соревнования отменены. Игроки занимаются дома по индивидуальным программам.
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|О
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|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16