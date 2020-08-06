Роналду в инстаграме порадовался возвращению Лиги Чемпионов

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Роналду в инстаграме порадовался возвращению Лиги Чемпионов

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме опубликовал пос, посвященный возвращению Лиги Чемпионов.

"Прекрасный турнир вернулся!" - написал португалец.

Отметим, 35-летний нападающий сменил прическу: Криштиану сменил кудри на короткую стрижку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The beautiful competition is back! #UCL #finoallafine #forzajuve

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Встреча состоится завтра, 7 августа, на "Альянц Стадиум". Начало игры - в 22:00 (мск). В первом матче "Лион" обыграл "Ювентус" со счетом 1:0.

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