Роналду в матче с "Арсеналом" установил личный рекорд по прессинг-действиям в этом сезоне АПЛ

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Роналду в матче с "Арсеналом" установил личный рекорд по прессинг-действиям в этом сезоне АПЛ

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду совершил 27 прессинг-действий во время игры 14-го тура АПЛ против "Арсенала" (3:2).

Как сообщает Opta, это личный рекорд 36-летнего футболиста в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

Средний показатель португальца до поединка с "канонирами" составлял 14,4 прессинг-действия за 90 минут игрового времени.

Напомним, что Роналду оформил дубль в матче с "Арсеналом", забив 800-й и 801-й голы в профессиональной карьере.

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