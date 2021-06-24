Роналду в матче с Францией установил два новых рекорда

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Роналду в матче с Францией установил два новых рекорда

Фото твиттер Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Франции (2:2) не только повторил мировой рекорд по голам за национальную команду.

Также 36-летнему футболисту покорились два новых достижения:

1) Роналду - новый рекордсмен по числу забитых мячей на Чемпионатах Мира и Европы. Он с 21 голом обогнал немца Мирослава Клозе (19).

2) Роналду стал первым португальцем, забившим на Евро во всех матчах группового этапа. Он по два раза отличился в играх с Венгрией и Францией, один раз - с Германией.

Не пропустите: Роналду стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2020. | http://soccernews.ru
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Роналду стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2020

Роналду стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2020

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