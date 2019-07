Роналду в мире женского футбола! Рассказываем об Алекс Морган - самой известной футболистке в мире

О Алекс Морган без преувеличения можно сказать, что она – самая известная и самая сексуальная футболистка мира. Нападающая привлекает внимание не только яркой внешностью, но и качественной игрой да высокими достижениями. В этом году ей, вместе со сборной США, покорился Чемпионат Мира 2019. Кстати, достижение мирового масштаба американки с Морган в составе пробовали на вкус и в 2015 году. Алекс Морган появилась на свет 2 июля 1989 в небольшом городе Сан Димас (Калифорния). В семье она стала третьим ребенком и имела двух сестер – Дженни и Джерри. В детстве будущая звезда увлекалась не только футболом. Она обращала внимание и на другие виды спорта: к примеру, баскетбол и бейсбол. Понятно, что пришлось выбирать. В 14 лет девушка попала на просмотр в местную футбольную команду "Сайпрес Элит" и окончательно решила посвятить себя соккеру. Уже через год Алекс выиграла Лигу Побережья.

Нападающая прекрасно себя проявила, поэтому в 17-летнем возрасте получила первый вызов в сборную США U-20. Эйфорию от события испортила серьезная травма. В матче против юношеской мужской сборной она разорвала связку колена. Впереди – реабилитация. Для того, чтобы не тратить время, Алекс решила попробовать себя в роли студентки Калифорнийского университета. Интересно, что девушка училась по специальности "политическая экономика". Высшее образование не отвлекало от футбола. Нападающая выступала за университетскую команду "Калифорния Голден Берс", где была лидером и лучшим бомбардиром. Именно здесь она познакомилась со своим будущим мужем – Сервандо. Алекс Морган имеет свой особый талисман – розовую ленту в волосах, которую завязывает перед матчем. Впервые она сделала это в знак поддержки своей больной свекрови, которая боролась с раком молочной железы. Женщина одолела болезнь, однако Алекс продолжала носить ленту. Розовая полоска стала оберегом от всего плохого, что может случиться в жизни. Интересно, что в этой розовой ленты был даже собственный аккаунт в Twitter. Правда, последний раз он обновлялся в далеком 2013-м.

В 2011 году футбольная жизнь забросила девушку в ее первый профессиональный клуб – "Вестерн Нью-Йорк Флеш". В этом же сезоне команда-дебютант стала чемпионом Women's Professional Soccer. Однако реальность подбросила для Алекс нелегкую задачу. Дело в том, что из-за финансовых проблем лигу расформировали. В стране не осталось профессионального женского футбола. Перед нападающих встал выбор: остаться в любителях или поехать в Европу. Морган выбрала любительский уровень и перешла в "Сиэтл Саундерс Вумен". Ситуация очень быстро изменилась – в конце 2012 года в США создали профессиональную лигу, изменив название на National Women's Soccer League.

За "Сиэтл" девушка сыграла лишь трижды, забила два гола. Алекс пропустила много поединков из-за того, что готовилась к Олимпийским играм 2012. Сборная США завоевала золотые медали, в финале против Японии Морган отдала голевую передачу. Девушку признали лучшей футболисткой страны, а еще ее номинировали на звание лучшей по версии ФИФА (в итоге заняла 3-е место). иЖенская сборная США не прекращала удивлять и, поехав на ЧМ-2015 в соседнюю Канаду, выиграла его. Алекс Морган выделяется среди других футболисток своей скоростью. Над этой характеристикой она дополнительно работала с тренером по легкой атлетике. Много голов забивала именно благодаря тому, что соперницы были не в состоянии ее догнать. Девушка думает только об одном – как закатить мяч в ворота.

Французский Лион принял финал женского чемпионата мира 2019, в котором сошлись сборные США и Нидерландов. 7 июля стал важным днем для Морган. Ее сборная защитила титул чемпиона, переиграв соперника со счетом 2:0. Алекс снова заставила заговорить о себе благодаря видео в Instagram, где она в раздевалке, уже после триумфа, танцует тверк. В полуфинальном матче с Англией нападающая вообще попала в громкий скандал. После забитого гола Морган отпраздновала взятие ворот, изобразив, будто пьет чашку чая. Гол оказался победным - 2:1. Английские фанаты обвинили футболистку в пренебрежении к целой стране. Мол, это прямой намек на Бостонское чаепитие. 16 декабря 1773 состоялась акция протеста американских колонистов против британского правительства – в Бостонской гавани уничтожили груз с 342 ящиков чая, который принадлежал английской Ост-Индийской компании. Считается, что это событие стало началом американской революции. Сама же Алекс оправдывалась, мол, только повторила жест любимой актрисы - Софи Тернер.

Alex Morgan is celebrating all over the rest of the world pic.twitter.com/UgSRWQtshq