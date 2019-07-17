Роналду в мире женского футбола! Рассказываем об Алекс Морган - самой известной футболистке в мире

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Роналду в мире женского футбола! Рассказываем об Алекс Морган - самой известной футболистке в мире

О Алекс Морган без преувеличения можно сказать, что она – самая известная и самая сексуальная футболистка мира. Нападающая привлекает внимание не только яркой внешностью, но и качественной игрой да высокими достижениями. В этом году ей, вместе со сборной США, покорился Чемпионат Мира 2019. Кстати, достижение мирового масштаба американки с Морган в составе пробовали на вкус и в 2015 году. Алекс Морган появилась на свет 2 июля 1989 в небольшом городе Сан Димас (Калифорния). В семье она стала третьим ребенком и имела двух сестер – Дженни и Джерри. В детстве будущая звезда увлекалась не только футболом. Она обращала внимание и на другие виды спорта: к примеру, баскетбол и бейсбол. Понятно, что пришлось выбирать. В 14 лет девушка попала на просмотр в местную футбольную команду "Сайпрес Элит" и окончательно решила посвятить себя соккеру. Уже через год Алекс выиграла Лигу Побережья.

Нападающая прекрасно себя проявила, поэтому в 17-летнем возрасте получила первый вызов в сборную США U-20. Эйфорию от события испортила серьезная травма. В матче против юношеской мужской сборной она разорвала связку колена. Впереди – реабилитация. Для того, чтобы не тратить время, Алекс решила попробовать себя в роли студентки Калифорнийского университета. Интересно, что девушка училась по специальности "политическая экономика". Высшее образование не отвлекало от футбола. Нападающая выступала за университетскую команду "Калифорния Голден Берс", где была лидером и лучшим бомбардиром. Именно здесь она познакомилась со своим будущим мужем – Сервандо. Алекс Морган имеет свой особый талисман – розовую ленту в волосах, которую завязывает перед матчем. Впервые она сделала это в знак поддержки своей больной свекрови, которая боролась с раком молочной железы. Женщина одолела болезнь, однако Алекс продолжала носить ленту. Розовая полоска стала оберегом от всего плохого, что может случиться в жизни. Интересно, что в этой розовой ленты был даже собственный аккаунт в Twitter. Правда, последний раз он обновлялся в далеком 2013-м.

В 2011 году футбольная жизнь забросила девушку в ее первый профессиональный клуб – "Вестерн Нью-Йорк Флеш". В этом же сезоне команда-дебютант стала чемпионом Women's Professional Soccer. Однако реальность подбросила для Алекс нелегкую задачу. Дело в том, что из-за финансовых проблем лигу расформировали. В стране не осталось профессионального женского футбола. Перед нападающих встал выбор: остаться в любителях или поехать в Европу. Морган выбрала любительский уровень и перешла в "Сиэтл Саундерс Вумен". Ситуация очень быстро изменилась – в конце 2012 года в США создали профессиональную лигу, изменив название на National Women's Soccer League.

За "Сиэтл" девушка сыграла лишь трижды, забила два гола. Алекс пропустила много поединков из-за того, что готовилась к Олимпийским играм 2012. Сборная США завоевала золотые медали, в финале против Японии Морган отдала голевую передачу. Девушку признали лучшей футболисткой страны, а еще ее номинировали на звание лучшей по версии ФИФА (в итоге заняла 3-е место). иЖенская сборная США не прекращала удивлять и, поехав на ЧМ-2015 в соседнюю Канаду, выиграла его. Алекс Морган выделяется среди других футболисток своей скоростью. Над этой характеристикой она дополнительно работала с тренером по легкой атлетике. Много голов забивала именно благодаря тому, что соперницы были не в состоянии ее догнать. Девушка думает только об одном – как закатить мяч в ворота.

Французский Лион принял финал женского чемпионата мира 2019, в котором сошлись сборные США и Нидерландов. 7 июля стал важным днем для Морган. Ее сборная защитила титул чемпиона, переиграв соперника со счетом 2:0. Алекс снова заставила заговорить о себе благодаря видео в Instagram, где она в раздевалке, уже после триумфа, танцует тверк. В полуфинальном матче с Англией нападающая вообще попала в громкий скандал. После забитого гола Морган отпраздновала взятие ворот, изобразив, будто пьет чашку чая. Гол оказался победным - 2:1. Английские фанаты обвинили футболистку в пренебрежении к целой стране. Мол, это прямой намек на Бостонское чаепитие. 16 декабря 1773 состоялась акция протеста американских колонистов против британского правительства – в Бостонской гавани уничтожили груз с 342 ящиков чая, который принадлежал английской Ост-Индийской компании. Считается, что это событие стало началом американской революции. Сама же Алекс оправдывалась, мол, только повторила жест любимой актрисы - Софи Тернер.

Морган - личность многогранная, и это помогло ей попробовать себя в роли писательницы. Она могла бы написать книгу "Как стать самой известной футболисткой мира", но пошла в детскую литературу. Алекс выпустила серию из четырех книг под названием "The Kicks", где рассказала о юных футболистках. Своими произведениями она вдохновляет подростков на занятия спортом. Первая ее книга имела огромный успех и попала на седьмую строчку в списке бестселлеров The New York Times в категории детской литературы. В Instagram Алекс Морган – 8,2 млн подписчиков и она действительно является самой известной футболисткой планеты. Нападающая достигла, казалось, всего – выигрывала и чемпионство, и Чемпионат Мира (дважды), и Олимпийские игры ... Ее можно сравнить с условным Роналду, но у португальца – 174 млн подписчиков. Это лишь подтверждает тот факт, что женский футбол далеко не так популярен, как мужской. Чтобы добиться признания, нужно прыгнуть выше головы. Алекс Морган это удалось.

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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