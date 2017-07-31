Роналду в понедельник даст показания по делу об уклонении от уплаты налогов

Нападающий "Реала" и сборной Португалии сегодня будет давать показания по делу обуклонении от уплаты налогов..

Как информирует Marca, португальца подозревают в возможном совершении нескольких налоговых преступлений в период с 2011 по 2014 годы.

Показания Роналду будет давать в суде города Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид). Слушания будут проходить в закрытом режиме.

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