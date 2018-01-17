Роналду: "В "Реале" меня каждый день кормят завтраками"



Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подверг критике руководство клуба, которое не продлевает его контракт.

"Меня каждый день кормят завтраками. Но в этом случае вопрос не в деньгах, а в статусе", – приводит слова Роналду El Mundo.

Напомним, что 32-летний Роналду требует зарплату в размере 40 миллионов евро в год. Португалец недоволен тем, что он зарабатывает меньше форвардов "Барселоны" Лионеля Месси и ПСЖ Неймара.

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