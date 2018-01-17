Роналду: "В "Реале" меня каждый день кормят завтраками"

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду: "В "Реале" меня каждый день кормят завтраками"
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подверг критике руководство клуба, которое не продлевает его контракт.

"Меня каждый день кормят завтраками. Но в этом случае вопрос не в деньгах, а в статусе", – приводит слова Роналду El Mundo.

Напомним, что 32-летний Роналду требует зарплату в размере 40 миллионов евро в год. Португалец недоволен тем, что он зарабатывает меньше форвардов "Барселоны" Лионеля Месси и ПСЖ Неймара.

Не пропустите: Роналду - игрокам "Реала": "Наши приоритеты - Лига Чемпионов и Кубок Испании". | http://soccernews.ru

комментарии
Максим

Его кормят, а он не доволен!

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Pedro

Ведь только завтраками, а где обед и ужин? неправильный рацион у него вот и не доволен.

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