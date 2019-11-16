Роналду в шутку забрал телефон у фаната, который его снимал



Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду подшутил над фанатом, отобрав у него телефон.

Форвард подбежал к автомобилю с болельщиков и выхватил телефон у него из рук. Впрочем, он сразу же отдал фанату его собственность.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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