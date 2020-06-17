Роналду в соцсети поздравил сына с 10-летием
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме поздравил старшего сына с днем рождения.
Сегодня, 17 июня, Криштиану-младшему исполняется 10 лет.
"Не могу поверить, сегодня моему мальчику исполнилось 10 лет. Как быстро летит время... И ты всегда был предметом гордости для отца, который так сильно тебя любит. Поздравляю! Люблю тебя!" - написал футболист в соцсети.
В текущем розыгрыше португалец провёл 22 матча в Серии А, отметившись 21 голом и отдал 3 результативные передачи.
А еще: "Челси" не контактировал с "Ювентусом" по поводу возможного перехода Роналду| http://soccernews.ru
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