Роналду в соцсети поздравил сына с 10-летием

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме поздравил старшего сына с днем рождения.



Сегодня, 17 июня, Криштиану-младшему исполняется 10 лет.



"Не могу поверить, сегодня моему мальчику исполнилось 10 лет. Как быстро летит время... И ты всегда был предметом гордости для отца, который так сильно тебя любит. Поздравляю! Люблю тебя!" - написал футболист в соцсети.

В текущем розыгрыше португалец провёл 22 матча в Серии А, отметившись 21 голом и отдал 3 результативные передачи.

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