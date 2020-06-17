Роналду в соцсети поздравил сына с 10-летием

Теги криштиану роналдуювентус

Роналду в соцсети поздравил сына с 10-летием

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме поздравил старшего сына с днем рождения.

Сегодня, 17 июня, Криштиану-младшему исполняется 10 лет.

"Не могу поверить, сегодня моему мальчику исполнилось 10 лет. Как быстро летит время... И ты всегда был предметом гордости для отца, который так сильно тебя любит. Поздравляю! Люблю тебя!" - написал футболист в соцсети.

В текущем розыгрыше португалец провёл 22 матча в Серии А, отметившись 21 голом и отдал 3 результативные передачи.

А еще: "Челси" не контактировал с "Ювентусом" по поводу возможного перехода Роналду| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ТНВ: "Спартак" может уволить Цорна

ТНВ: "Спартак" может уволить Цорна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов