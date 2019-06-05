Роналду в старте на матч Португалия - Швейцария
Тренерские штабы сборных Португалии и Швейцарии огласили стартовые составы на матч полуфинала Лиги наций УЕФА.
Встреча пройдет сегодня, 5 июня на стадионе "Драгау" в Порту. Начало - в 21:45 (мск).
Сборная Португалии: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейро, Невеш, Карвалью, Фернандеш, Силва, Роналду, Феликс.
Сборная Швейцарии: Зоммер, Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес, Закария, Джака, Фройлер, Цубер, Шакири, Сеферович.
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