Роналду в старте на матч Португалия - Швейцария

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Роналду в старте на матч Португалия - Швейцария

Тренерские штабы сборных Португалии и Швейцарии огласили стартовые составы на матч полуфинала Лиги наций УЕФА.

Встреча пройдет сегодня, 5 июня на стадионе "Драгау" в Порту. Начало - в 21:45 (мск). 

Сборная Португалии: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейро, Невеш, Карвалью, Фернандеш, Силва, Роналду, Феликс.

Сборная Швейцарии: Зоммер, Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес, Закария, Джака, Фройлер, Цубер, Шакири, Сеферович.

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