Роналду в свой день рождения высказался о возрасте
Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду выразил благодарность всем, кто поздравил его с днем рождения. Напомним, сегодня, 5 февраля, футболисту исполнилось 36 лет.
"36 лет, невероятно! Кажется, что все началось вчера, но это путешествие уже полно приключений и историй, которые хочется запомнить. Мой первый мяч, моя первая команда, мой первый гол... Время летит!
От Мадейры до Лиссабона, от Лиссабона до Манчестера, от Манчестера до Мадрида, от Мадрида до Турина, но, прежде всего, от всего сердца до всего мира... Я всегда отдавал все, что мог, никогда не сдерживал себя и всегда пытался создать лучшую версию себя.
В ответ вы подарили мне свою любовь, восхищение и безоговорочную поддержку. За это я никогда не смогу вас отблагодарить. Без вас я бы не справился.
Все вы занимаете особое место в моем сердце", – написал Роналду в инстаграме.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18