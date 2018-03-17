Роналду в текущем розыгрыше Лиге Чемпионов забил больше, чем весь "Ювентус"

В 1/4 финала Лиги Чемпионов мадридский "Реал" сыграет с туринским "Ювентусом".

Как сообщает ESPN, лучший бомбардир "сливочных" Криштиану Роналду в текущем розыгрыше самого престижного еврокубкового турнира забил больше голов, чем все игроки "бьянконери" вместе взятые.

В активе Роналду 12 мячей, в то время как "Ювентус" отличился только 11 раз.

Также стоит отметить, что 33-летний португалец забил 7 голов в последних пяти матчах против "Ювентуса".

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