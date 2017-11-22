Роналду в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов забил больше голов, чем вся "Барселона"

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Роналду в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов забил больше голов, чем вся "Барселона"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду оформил дубль в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против АПОЭЛ.

После этой игры в активе 32-летнего португальца стало 8 голов в рамках текущего розыгрыша еврокубкового турнира.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Роналду опережает по числу забитых мячей "Барселону", у которой на данный момент 7 голов на всю команду.

Не пропустите: Роналду вышел на первое место в истории Лиги Чемпионов по голам за один клуб. | http://soccernews.ru

комментарии
Золотой мяч Роналду

Ха-ха неплохая ответочка, до этого писали тип какой-то Паолиньо забил больше чем трио BBC. а теперь оказывается в ЛЧ Роналду забил больше всей Барселоны.

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Flamenco

автор статейки Ишак или Бычок )))

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