Роналду в третий раз за сезон признан игроком месяца в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" назвал лучшего футболиста команды по итогам марта.

Победителем голосования, которое проводилось среди болельщиков, стал форвард Криштиану Роналду.

37-летний португалец в завершающемся месяце сыграл только два матча - против "Тоттенхэма" (3:2) и "Атлетико" (0:1). В поединке со "шпорами" он оформил хет-трик.

Стоит отметить, что Роналду в третий раз за сезон признаётся игроком месяца в "МЮ". Ранее ему вручали награду за сентябрь и октябрь.

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