Роналду в твиттере попрощался с Аллегри

Теги ювентускриштиану роналдумассимилиано аллегри

Роналду в твиттере попрощался с Аллегри

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к главному тренеру своей команды Массимилиано Аллегри, который по окончании сезона покинет пост.

"Спасибо, мистер! Мы провели вместе всего год, но он получился исключительным, ведь вы не только великолепный тренер, но и замечательный человек. Было приятно с вами работать", - написал португалец в твиттере.

34-летний Роналду под руководством Аллегри стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.

В активе звёздного нападающего 28 голов и 13 ассистов в 42 матчах.

Не пропустите: Аллегри рассматривает два варианта касательно своего будущего. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" - первый клуб в истории, выигравший внутренний английский требл

"Манчестер Сити" - первый клуб в истории, выигравший внутренний английский требл

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 36 89
2 Наполи Наполи 36 76
3 Интер Милан Интер Милан 36 66
4 Аталанта Аталанта 36 65
5 Милан Милан 36 62
6 Рома Рома 36 62
7 Торино Торино 36 60
8 Лацио Лацио 36 58
9 Сампдория Сампдория 36 49
10 Сассуоло Сассуоло 36 42
11 СПАЛ СПАЛ 37 42
12 Кальяри Кальяри 36 40
13 Болонья Болонья 36 40
14 Фиорентина Фиорентина 36 40
15 Удинезе Удинезе 37 40
16 Парма Парма 36 38
17 Дженоа Дженоа 36 36
18 Эмполи Эмполи 36 35
19 Фрозиноне Фрозиноне 36 24
20 Кьево Кьево 36 15
Полная таблица

топ-5 тегов