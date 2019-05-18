Роналду в твиттере попрощался с Аллегри

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к главному тренеру своей команды Массимилиано Аллегри, который по окончании сезона покинет пост.

"Спасибо, мистер! Мы провели вместе всего год, но он получился исключительным, ведь вы не только великолепный тренер, но и замечательный человек. Было приятно с вами работать", - написал португалец в твиттере.

Grazie mister! Abbiamo vissuto un solo anno insieme ma è stato eccezionale perché oltre a essere un grande allenatore sei un grande uomo. È stato un piacere lavorare con te! pic.twitter.com/n2ojUGI84M — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 18 мая 2019 г.

34-летний Роналду под руководством Аллегри стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.

В активе звёздного нападающего 28 голов и 13 ассистов в 42 матчах.

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