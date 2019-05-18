Роналду в твиттере попрощался с Аллегри
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к главному тренеру своей команды Массимилиано Аллегри, который по окончании сезона покинет пост.
"Спасибо, мистер! Мы провели вместе всего год, но он получился исключительным, ведь вы не только великолепный тренер, но и замечательный человек. Было приятно с вами работать", - написал португалец в твиттере.
Grazie mister! Abbiamo vissuto un solo anno insieme ma è stato eccezionale perché oltre a essere un grande allenatore sei un grande uomo. È stato un piacere lavorare con te! pic.twitter.com/n2ojUGI84M— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 18 мая 2019 г.
34-летний Роналду под руководством Аллегри стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.
В активе звёздного нападающего 28 голов и 13 ассистов в 42 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|40
|14
|Фиорентина
|36
|40
|15
|Удинезе
|37
|40
|16
|Парма
|36
|38
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15