Роналду в "Ювентусе" будет зарабатывать больше, нежели пять его самых высокооплачиваемых игроков в сумме

По сведениям Marca, в туринском "Ювентусе" ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду будет зарабатывать 30 миллионов евро за сезон.

Если португалец таки переберется на "Альянц Стэдиум", то он будет зарабатывать больше, нежели пятерка самых высокооплачиваемых игроков "старой синьоры" вместе взятые. Так, оклад пятикратного обладателя "Золотого мяча" перекроет зарплаты Сами Хедиры (4 миллиона евро), Миралема Пьянича (4,5), Дугласа Косты (6), Пауло Дибалы (7) и Гонсало Игуаина (7,5).

Напомним, Роналду дал обещание президенту "Ювентуса" о своем переходе. | soccernews.ru