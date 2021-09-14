Роналду - в заявке "Манчестер Юнайтед" на игру с "Янг Бойз"

Теги манчестер юнайтедянг бойзкриштиану роналду

Роналду - в заявке "Манчестер Юнайтед" на игру с "Янг Бойз"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" во главе с Уле Гуннаром Сульшером определился с заявкой команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

В состав включён португальский нападающий Криштиану Роналду. При этом другой форвард Эдинсон Кавани оказался вне списка из-за повреждения.

Вратари: Давид Де Хеа, Том Хитон, Дин Хендерсон; 

Защитники: Эрик Байи, Диогу Далот, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Люк Шоу, Алекс Теллес, Рафаэль Варан, Аарон Ван-Биссака; 

Полузащитники: Амад Диалло, Бруну Фернандеш, Фред, Джесси Лингард, Хуан Мата, Неманья Матич, Скотт Мактоминей, Поль Погба, Донни ван де Бек; 

Нападающие: Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Криштиану Роналду, Джейдон Санчо, Мэйсон Гринвуд, Энтони Эланга.

"Янг Бойз" примет "МЮ" сегодня в 19:45 по московскому времени.

Не пропустите: В "Манчестер Юнайтед" рассказали об особой диете Криштиану Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

У "Химок" возникли финансовые проблемы

У "Химок" возникли финансовые проблемы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов