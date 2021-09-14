Роналду - в заявке "Манчестер Юнайтед" на игру с "Янг Бойз"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" во главе с Уле Гуннаром Сульшером определился с заявкой команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

В состав включён португальский нападающий Криштиану Роналду. При этом другой форвард Эдинсон Кавани оказался вне списка из-за повреждения.

Вратари: Давид Де Хеа, Том Хитон, Дин Хендерсон;

Защитники: Эрик Байи, Диогу Далот, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Люк Шоу, Алекс Теллес, Рафаэль Варан, Аарон Ван-Биссака;

Полузащитники: Амад Диалло, Бруну Фернандеш, Фред, Джесси Лингард, Хуан Мата, Неманья Матич, Скотт Мактоминей, Поль Погба, Донни ван де Бек;

Нападающие: Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Криштиану Роналду, Джейдон Санчо, Мэйсон Гринвуд, Энтони Эланга.

"Янг Бойз" примет "МЮ" сегодня в 19:45 по московскому времени.

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