Роналду вернет изданию France Football "Золотой мяч", полученный в этом году

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду вернет изданию France Football "Золотой мяч", полученный им в текущем году.

Как информирует El Mundo Deportivo, состоявшееся в прошлую субботу Эль Класико убедило португальского бомбардира в том, что награду лучшего игрока мира текущего года должен все-таки получить его главный конкурент Лионель Месси.

Роналду уже сообщил о принятом им решении своим партнерам по клубу, а также редакции France Football. В частности, главному редактору издания футболист заявил: "Я поспешил с заявлением, что являюсь лучшим игроком в истории. Весь мир в очередной раз удостоверился, что лучшим все-таки является Месси. Лучшее, что я могу сделать в этой ситуации - вернуть "Золотой мяч", я его не заслуживаю".

При этом сообщается, что немаловажное влияние на решение Роналду оказал его сын, являющийся почитателем таланта аргентинца. В свою очередь редакция французского издания еще не решила, будет ли она принимать назад награду от португальца.

Стоит отметить, что сегодня в Европе отмечается День дурака, поэтому многие СМИ решили подшутить над своими читателями.

Не пропустите: Роналду признан лучшим спортсменом Европы по итогам 2017-го года. | soccernews.ru