Роналду вернется в Турин. Ему предстоит 2-недельный карантин
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду завтра, 28 апреля, прилетит в Турин, сообщает Record.
По сведениям издания, после возвращения в Италию футболисту придется провести две недели в режиме самоизоляции. Последние несколько недель форвард провел на своей вилле на острове Мадейра.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.
Не прпоустите: Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил. | http://soccernews.ru
главное
-
Украинский защитник отказался переходить в "Барселону"
-
"Крылья Советов" оштрафуют голкипера Фролова за высказывания о власти
-
Стало известно, станет ли "Зенит" чемпионом, если сезон не будет доигран
-
В РФС считают нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ
-
Стали известны возможные даты возобновления сезона РПЛ
Лента новостей
-
Агент Шаблий: "Фанаты "Милана" хотят, чтобы Шевченко возглавил команду"
-
"Локомотив" отказался от кандидатуры бывшего тренера "Ромы"
-
3
Роналду и Моуринью вошли в число самых ненавидимых людей в мировом футболе
-
Роналду вернется в Турин. Ему предстоит 2-недельный карантин
-
Сергей Игнашевич попросил прощения у болельщиков "Локомотива"
-
3
Алиев назвал Милевского претендентом на "Золотой мяч"
-
3
"Барселона" готова продать почти всех игроков основного состава
-
Сергей Игнашевич рассказал о своей мечте в качестве тренера
-
3
Украинский защитник отказался переходить в "Барселону"
-
"Зенит" продолжает помогать больницам Петербурга в борьбе с коронавирусом
-
Президент ФНЛ Ефремов прокомментировал слухи о возможном завершении лиги
-
Евсеев поделился мыслями после общего собрания клубов РПЛ
-
ЦСКА в твиттере поздравил Щенникова с днем рождения
-
Быстров заявил, что ему надоела самоизоляция
-
Игнашевич рассказал о задачах "Торпедо" в нынешнем сезоне
-
1
Фабрегас предложил "Монако" отсрочить выплату его зарплаты из-за коронавируса
-
Мостовой почеканил мяч необычным образом
-
1
"Крылья Советов" оштрафуют голкипера Фролова за высказывания о власти
-
Колосков оценил возможность возобновления чемпионата России в июне
-
3
Неймар показал, как играет на цифровом рояле во время карантина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16