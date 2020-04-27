Роналду вернется в Турин. Ему предстоит 2-недельный карантин

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду завтра, 28 апреля, прилетит в Турин, сообщает Record.

По сведениям издания, после возвращения в Италию футболисту придется провести две недели в режиме самоизоляции. Последние несколько недель форвард провел на своей вилле на острове Мадейра.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

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