Роналду вернулся к тренировкам

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Роналду вернулся к тренировкам

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся к тренировкам в общей группе.

Таким образом, португалец, скорее всего, будет готов к игре против "Атлетико" в рамках Лиги Чемпионов, которая состоится 26 ноября.

Напомним, что до международного перерыва Роналду был заменен в двух матчах Серии А кряду, однако принимал участия в матчах сборной Португалии. Также футболист пропускал игру против "Аталанты" (3:1) на этих выходных.

В этом сезоне Роналду провел 14 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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