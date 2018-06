Роналду вернулся к тренировкам в сборной

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с национальной командой. 33-летний форвард присоединился к партнерам последним ввиду своего участия в финальном матче Лиги Чемпионов.

Portugal are delighted to have "the world's best player" back in training pic.twitter.com/g7gteP7QrW