Роналду вернулся на "Олд Траффорд" (фотоотчёт)

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Роналду вернулся на "Олд Траффорд" (фотоотчёт)

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" примет "Ювентус".

Делегация "бьянконери" уже прибыла на Туманный Альбион. Особое внимание было приковано к форварду "старой синьоры" Криштиану Роналду, который спустя много лет вернулся на "Олд Траффорд".

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

33-летний Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год, сыграл 292 матча, забил 118 голов и сделал 68 результативных передач. В составе "МЮ" он выиграл девять трофеев и свой первый "Золотой мяч". 

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус": анонс и прогноз матча на "Олд Траффорд", куда вернется Роналду. | http://soccernews.ru

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