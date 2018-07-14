Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Мадрид, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 33-летний португалец прилетел в испанскую столицу, чтобы забрать вещи и решить личные вопросы.

Напомним, что Роналду девять лет выступал за "Реал", а несколько дней назад перебрался в "Ювентус".

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