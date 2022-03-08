Роналду вернулся в расположение "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий Криштиану Роналду уже находится в стане "Манчестер Юнайтед", пишет Mirror.

По сведениям издания, сегодня звёздный футболист приехал на клубную тренировочную базу в Каррингтоне на своём автомобиле Cadillac в сопровождении двух телохранителей.

Напомним, что 37-летний португалец улетал на родину на минувших выходных. Он не играл с "Манчестер Сити" из-за травмы бедра.

Без Роналду "МЮ" был разгромлен в дерби со счётом 1:4.

В текущем сезоне форвард забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.

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