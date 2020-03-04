Роналду вернулся в расположение "Ювентуса" после посещения матери, перенесшей инсульт



Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в расположение клуба, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист летел в Португалию на остров Мадейра, чтобы навестить свою мать Марию Долореш душ Сантуш Авейру, которая была госпитализирована в связи с инсультом.

В данный момент форвард тренируется с командой и готовится к матчу чемпионата Италии с "Болоньей".

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, забил 25 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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