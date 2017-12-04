Роналду винит в плохих результатах "Реала" тренерский штаб и руководство клуба

Ведущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду винит в плохих результатах своей команды в текущем сезоне тренерский штаб и руководство клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, наставнику "сливочных" Зинедину Зидану 32-летний бомбардир ставит в укор то, что тот летом решил расстаться с Хамесом Родригесом и Альваро Моратой. В вину же президенту клуба Флорентино Пересу португалец ставит взятый им курс на омоложение состава команды. Именно эти действия, по мнению Роналду, привели к ослаблению "Реала".

Напомним, Зидан намерен расстаться с одним из защитников "Реала". | soccernews.ru