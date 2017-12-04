Роналду винит в плохих результатах "Реала" тренерский штаб и руководство клуба

Теги реал мадридфлорентино перескриштиану роналдузинедин зидан

Роналду винит в плохих результатах "Реала" тренерский штаб и руководство клубаВедущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду винит в плохих результатах своей команды в текущем сезоне тренерский штаб и руководство клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, наставнику "сливочных" Зинедину Зидану 32-летний бомбардир ставит в укор то, что тот летом решил расстаться с Хамесом Родригесом и Альваро Моратой. В вину же президенту клуба Флорентино Пересу португалец ставит взятый им курс на омоложение состава команды. Именно эти действия, по мнению Роналду, привели к ослаблению "Реала".

Напомним, Зидан намерен расстаться с одним из защитников "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Алавес 14 9
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов